Katar. Grant Wahl nie żyje. Dziennikarz sportowy zmarł w czasie relacjonowania meczu

Znany amerykański dziennikarz piłkarski Grant Wahl zmarł w piątek podczas relacjonowania meczu na Mistrzostwach Świata w Katarze - informuje Reuters. Mężczyzna zasłabł w loży prasowej podczas dogrywki. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować.

Wahl to były dziennikarz sportowy Sports Illustrated, który przeniósł się do internetowej platformy wydawniczej Substack. To dla nich relacjonował ostatni mecz Holandia-Argentyna.

AP informuje, że w poniedziałek Wahl odwiedził klinikę medyczną. "Moje ciało w końcu powiedziało dość. Trzy tygodnie krótkiego snu, dużego stresu i dużo pracy tym właśnie skutkują" - napisał Wahl na platformie internetowej Substack. "To, co było przeziębieniem w ciągu ostatnich 10 dni, zmieniło się w coś poważniejszego w noc meczu USA-Holandia i czułem, jakby górna część mojej klatki piersiowej była uciskana" - dodał.

Jak zaznaczył, w szpitalu dowiedział się, że ma zapalenie oskrzeli.

Informację o śmierci dziennikarza potwierdziła już jego żona. "Jestem wdzięczna za wsparcie ze strony 'piłkarskiej rodziny' mojego męża Granta Wahla i wielu przyjaciół, którzy odezwali się dziś wieczorem. Jestem w kompletnym szoku" - napisała.

Mistrzostwa świata w Katarze 2022. Dziennikarz zatrzymany w związku z koszulką LGBT

W poniedziałek 21 listopada Wahl miał zostać zatrzymany przez pracowników ochrony podczas próby wejścia na mecz Walia-USA w związku z tęczową koszulką, którą miał na sobie. "Musisz zmienić swoją koszulkę. Ta jest niedozwolona" - cytował w mediach społecznościowych dziennikarz. Tłumaczył również, że gdy tweetował o incydencie, strażnik miał siłą wyrwać mu z rąk telefon. Mężczyzna miał także zostać zatrzymany na prawie pół godziny. "Jeden z ochroniarzy powiedział mi, że moja koszulka jest 'polityczna' [...], inny ciągle odmawiał oddania mi telefonu. Kolejny strażnik krzyczał na mnie" - pisał Wahl.

Ostatecznie do dziennikarza miał podejść dowódca ochrony. "Powiedział, że mnie przepuszczą i przeprosił. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Jeden z ochroniarzy powiedział mi, że po prostu chcieli mnie chronić przed fanami w środku, którzy mogliby mnie skrzywdzić za noszenie koszulki" - przekazał, dodając, że później został przeproszony także przez przedstawiciela FIFA.

Katar 2022. Amerykański dziennikarz zatrzymany za tęczową koszulkę

Katar 2022. Wybór kraju budzi kontrowersje

Wybór Kataru na miejsce rozgrywania mundialu wywołał kontrowersje. W 2013 roku francuski magazyn "France Football" opublikował raport z wynikami dziennikarskiego śledztwa, w którym ujawniono kulisy przyznania Katarowi organizację mistrzostw świata w 2022 roku. Zdaniem dziennikarzy katarscy szejkowie "kupili" prawa do organizacji mistrzostw m.in. za obietnice zainwestowania w klub piłkarski Paris Saint-Germain.

Ponadto w kraju łamane są prawa człowieka. Homoseksualność jest tam nielegalna i zagrożona karą więzienia. Dochodzi także do dyskryminacji kobiet. Dla przykładu mogą się one poruszać po mieście wyłącznie pod opieką "męskiego opiekuna".