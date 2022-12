Każda wygrana na loterii sprawia radość, ciężko jest więc wyobrazić sobie, co czują szczęśliwcy, którzy w losowaniach wygrali nagrodę, mogącą diametralnie zmienić życie. Z matematycznego punktu widzenia szansę na loteryjną wygraną zwiększa zakup większej liczby losów. Na taki właśnie ruch zdecydowali się mieszkańcy jednej z belgijskich wsi. Pomysł okazał się wyjątkowo trafiony, a do mieszkańców powędrowało łącznie 143 miliony euro. Okazuje się, że grupowe kupowanie losów przez Belgów, to dość częsta praktyka.

Olmen. 165 szczęściarzy z milionową wygraną

Niebywałe szczęście spotkało 165 mieszkańców wsi Olmen w prowincji Antwerpia, na północy Belgii. W momencie, gdy kumulacja w belgijskiej edycji loterii EuroMillions wynosiła 143 miliony euro, zdecydowali się na wpłacenie pieniędzy do wspólnej puli i zakup jak największej liczby losów. Ta kooperacja bardzo im się opłaciła. Mieszkańcy wygrali nagrodę główną, co oznacza, że każdy z nich otrzyma 868 tysięcy euro.

Wygrana na loterii. "Najlepszy prezent świąteczny"

Jak donosi "BBC" do kiosku w Olmen, z którego pochodził zwycięski los, wybrała się Joke Vermoere, rzeczniczka belgijskiej Loterii Narodowej. - To była największa grupowa wygrana w historii - powiedziała, mimo że takie sukcesy grupowe nie są w Belgii rzadkością. Rzeczniczka podkreśliła, że to "najlepszy prezent świąteczny" dla mieszkańców wioski.

"BBC" cytuje także słowa właściciela kiosku, który relacjonował, co działo się w Olmen, gdy padła informacja o zwycięstwie. Powiedział, że musiał powtórzyć wiadomość o wygranej pięć czy sześć razy, ponieważ ludzie nie mogli w to uwierzyć. Mężczyzna od lat organizuje grupowe losowania podobne do tego ostatniego.

Najwyższa wygrana na loterii w Polsce

Kumulacja EuroMillions organizowana jest w dziewięciu krajach europejskich: Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu. W Polsce najwyższa wygrana padła 12 sierpnia 2022 w loterii Eurojackpot. Szczęśliwiec z powiatu krotoszyńskiego (woj. wielkopolskie) wygrał astronomiczną kwotę 213 584 986,00 zł. Obecnie jest to najwyższa w Polsce wygrana w historii gier losowych.