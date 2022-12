Francja. Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. Jest nowy wariant

Obecnie we Francji na 100 tys. mieszkańców choruje 597,6 osób, co oznacza wzrost zachorowalności o 26,6 proc. w ciągu jednego tygodnia. Wskaźnik reprodukcji koronawirusa wynosi 1,2. Z danych Agencji Zdrowia Publicznego wynika, że w ciągu doby odnotowano we Francji 71 597 nowych zakażeń.

- Od 15 dni wskaźnik zachorowań wzrósł do wysokiego poziomu. Jesteśmy w trakcie gwałtownego wzrostu zakażenia nowym wariantem BQ1.1 - przyznał minister zdrowia Francois Braun, cytowany przez stację RMC.

Francuski minister zdrowia: Codziennie umieramy z powodu COVID-19

Szef francuskiego resortu zdrowia potwierdził, że w najbliższych dniach trzeba spodziewać się kolejnych zgonów z powodu koronawirusa. - Mimo że mamy szczepionkę, nadal codziennie umieramy z powodu COVID-19. Ci, którzy umierają, to przede wszystkim osoby starsze i/lub z czynnikami ryzyka, czyli nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością, pacjenci leczeni na choroby nowotworowe lub osoby z obniżoną odpornością - przekazał Braun.

Stacja RMC poinformowała z kolei, że we francuskich domach opieki zidentyfikowano około 60 skupisk zachorowań na COVID-19. Według danych stacji oznacza to wzrost zachorowalności o 25 proc. w ciągu jednego tygodnia.

Francja. Wzrost zachorowań na COVID-19

Minister zdrowia zarekomendował powtarzanie szczepień przeciwko koronawirusowi co sześć miesięcy oraz noszenie masek w miejscach publicznych mimo braku oficjalnego nakazu. W obliczu mnożących się skupisk w domach opieki Francois Braun zapewnił, że rozumie niepokój rodzin, ponieważ sam tego doświadczył. Jego zdaniem jest to znak, że należy powrócić do środków ochronnych.

- Aby uniknąć masakry, apeluje do wszystkich Francuzów, aby się zaszczepili i skorzystali z drugiej dawki przypominającej. Szczepienia są dostępne dla wszystkich - mówił Braun.

Brak leków we Francji. Powodem problemy w dystrybucji

W wywiadzie dla francuskiej stacji BFM TV Francois Braun odniósł się również do kwestii braku leków przeciwgorączkowych oraz antybiotyków w aptekach.

Zdaniem ministra zdrowia głównymi powodami braku m.in. amoksycyliny są problemy w dystrybucji oraz wzrost infekcji grypowych, covidowych, a także przypadków zapalenia oskrzeli w okresie jesiennym.

Braun zaapelował do Francuzów, aby nie panikowali i nie robili zapasów leków.