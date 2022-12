Ukraina. Jaki jest obecny cel Rosji? ISW: Pieskow się wygadał

"Kreml prawdopodobnie nie porzucił swoich maksymalistycznych celów w Ukrainie" - twierdzą analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW), nawiązując do czwartkowej wypowiedzi Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla.

ISW: Pieskow pierwszy raz przyznał, jaki jest obecnie cel wojny w Ukrainie

Jak zauważają analitycy ISW, Pieskow po raz pierwszy przyznał, że aktualnie celem Moskwy jest całkowite zajęcie czterech częściowo okupowanych ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Rosja wczesną jesienią nielegalnie zaanektowała te tereny, mimo że nie miała wtedy - ani wciąż nie ma - pełnej kontroli nad nimi.

"Pieskow wykorzystał okazję, by dalej grać na chęci Zachodu do negocjacji, gdy rozwinął niedawne uwagi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące pozyskania 'nowych rosyjskich terytoriów'" - czytamy.

ISW: Według Pieskowa nie ma dziś mowy o aneksji kolejnych terytoriów Ukrainy

Cytowany przez ISW Pieskow przekonywał, że jednym z głównych celów rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej", czyli po prostu wojny w Ukrainie, była "ochrona mieszkańców południowo-wschodniej Ukrainy i Donbasu". Dodał, że nie są prowadzone żadne rozmowy o aneksji nowych terytoriów, które nie znajdują się obecnie pod częściową okupacją Rosji, bo "jest jeszcze wiele do zrobienia" w kierunku pełnego "wyzwolenia" czterech wschodnich obwodów.

Pieskow powtórzył jednak, że Kreml wciąż dąży do "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" Ukrainy, co - jak pisze ISW - ma oznaczać zmianę władzy w Kijowie i wyeliminowanie zdolności Ukrainy do odparcia przyszłych rosyjskich ataków bądź nacisków.