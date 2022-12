"Handlarz śmierci" i koszykarka z olejem haszyszowym. "Dysproporcja. Dla USA to była trudna wymiana"

- Zapewne dla Amerykanów to była trudna wymiana, ponieważ mamy do czynienia z wyraźną dysproporcją pod względem win obu tych osób - mówi w Gazeta.pl dr Adam Eberhardt z Warsaw Enterprise Institute. Jak dodaje, Moskwa od wielu lat dążyła do zwolnienia Wiktora Buta. - Poprzez swoje powiązania z rosyjskim służbami i realizowane zadania był ważnym elementem działań Federacji Rosyjskiej w sferze handlu bronią - mówi.

5 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl