Rosja przywróci karę śmierci? Miedwiediew: Da się to zrobić bez zmian w konstytucji

O ewentualnym powrocie do stosowania kary śmierci w Rosji Dmitrij Miedwiediew mówił w wywiadzie rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti. - Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją ku temu najpoważniejsze przesłanki. Na przykład, gdy zagrożenie najcięższymi przestępstwami, zwłaszcza morderstwami, mocno wzrośnie w kraju. Lub w czasie wojny, jak to miało miejsce wcześniej - stwierdził.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zauważył, że przywrócenie kary śmierci nie wymagałoby znowelizowania konstytucji. Jego zdaniem wystarczyłaby zmiana stanowiska prawnego.

- W takich przypadkach nie może się nic zmieniać. Dobrze rozumieją to wszyscy rozsądni ludzie, a wśród nich ci, którzy zostali specjalnie powołani do ochrony praw i wolności człowieka - dodał Miedwiediew.

Miedwiediew: Jeśli coś zmieni się w społeczeństwie, karę śmierci da się przywrócić

W marcu, krótko po inwazji na Ukrainę, Rosja została wykluczona z Rady Europy. Pojawiły się obawy, że w Rosji zostanie przywrócona kara śmierci. Miedwiediew mówił wtedy: - To tak naprawdę nie ma nic wspólnego bezpośrednio z uczestnictwem w Radzie Europy, choć niewątpliwie istnieje tu pewien związek. Teraz nie ma ograniczeń w tym sensie, ale jest to bardzo złożona kwestia, która dotyczy nie tylko komponentu prawnego, lecz także moralnego.

Dodał, że w sprawie kary śmierci zniknęły międzynarodowe podstawy prawne, ale istnieją wewnętrzne stanowiska prawne Sądu Konstytucyjnego FR, które opierają się na m.in. na aktualnej sytuacji przestępczej.

- Zakładam, że jeśli będzie spokojnie, to te sytuacje prawne mogą pozostać takie same, jak były. Ale one nie są wieczne - stwierdził Miedwiediew.

Zaznaczył jednak: - Jeśli coś się zmieni w społeczeństwie, to te stanowiska prawne [ws. zakazu kary śmierci] również można zrewidować.

Miedwiediew: Rosja może przywrócić karę śmierci