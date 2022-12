Tak teraz wygląda najsłynniejszy handlarz bronią. FSB opublikowała nagranie

Zobacz wideo Borys: Putin chce doprowadzić do wielkiego mrozu na Ukrainie i dewastacji ich gospodarki

W czwartek Stany Zjednoczone przekazały rosyjskim władzom handlarza bronią Wiktora Buta. Doszło do tego w ramach wymiany więźniów, która zapewniła uwolnienie amerykańskiej koszykarki Brittney Griner z kolonii karnej.

Informację o wymianie przekazał m.in. prezydent USA Joe Biden. "Przed chwilą rozmawiałem z Brittney Griner. Jest bezpieczna. Jest w samolocie. Jest w drodze do domu" - napisał na Twitterze.

Wiktor But za Brittney Griner. FSB opublikowało nagranie z wymiany jeńców

W internecie pojawiło się nagranie z wymiany jeńców. Autentyczność filmu, który opublikowała m.in. rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa, zweryfikowała redakcja "New York Times".

Film pokazuje Brittney Griner, która znajduje się na pokładzie samolotu. Tam wywiązał się dialog pomiędzy sportsmenką a jedną z osób. Koszykarka zapytana w języku rosyjskim o to, czy wie, dokąd leci, odparła, że nie. W tle słychać osobę, która mówi "lecisz z powrotem do domu... do USA". Sportsmenka dodała na samym końcu, że "wszystko będzie dobrze".

Następnie widzimy nagranie z płyty lotniska w Abu Zabi. Brittney Griner idzie wraz z trzema mężczyznami w stronę Wiktora Buta. "Handlarz śmierci" trzyma w ręce beżową kopertę oraz płaszcz. Jeden z mężczyzn podaje rękę Butowi, następnie obejmuje go.

W tym samym czasie Griner idzie w kierunku innej grupy mężczyzn. Amerykańskie media zauważyły, że koszykarce ścięto włosy. Nie ma swoich charakterystycznych dredów. "NYT" podkreśla, że nie wiadomo kiedy mogło powstać to wideo.

Na nagraniu udostępnionym przez FSB widzimy jeszcze kadr z podróży Buta do Rosji. Handlarzowi bronią mierzone jest ciśnienie oraz temperatura.

USA i Rosja wymieniły się więźniami

Przypomnijmy, w lutym br. rosyjscy funkcjonariusze na lotnisku Szeremietiewo znaleźli w bagażu Britnney Griner wkłady do e-papierosów zawierające olej haszyszowy. Koszykarkę oskarżono o przemyt narkotyków.

W lipcu ruszył proces przeciwko amerykańskiej sportsmence. Griner przyznała się do winy. Podkreśliła, że w Stanach Zjednoczonych przepisano jej medyczną marihuanę, co potwierdził lekarz. Wyjaśnienia nie zrobiły wrażenia na rosyjskim wymiarze sprawiedliwości, a liczne próby wyciągnięcia koszykarki z więzienia przez amerykański rząd zakończyły się fiaskiem. Britnney Griner na wyrok czekała prawie miesiąc. Zapadł w czwartek 4 sierpnia. Kobieta została skazana na dziewięć lat więzienia.

Griner została wymieniona za handlarza bronią Wiktora Buta. Nazywany "handlarzem śmiercią" But w 2012 roku został skazany przez sąd w USA na karę 12 lat więzienia i 15 mln dolarów grzywny. BBC podało, że Rosjanin został uznany za winnego organizowania spisku, którego celem było zabicie amerykańskich obywateli, w tym urzędników oraz wspieranie organizacji terrorystycznych. Według doniesień medialnych sprzedawał broń m.in. talibom i Al-Kaidzie.