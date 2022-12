Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał osobom w wieku od 18 do 25 lat darmowe prezerwatywy. To odpowiedź na rosnący w tej grupie wiekowej odsetek zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywy mają być dostępne za darmo w aptekach od 1 stycznia 2023 r. "To mała prewencyjna rewolucja" - oświadczył Macron.

