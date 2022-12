Karton po kołysce z zawiniętymi we flanelowy koc zwłokami chłopca w wieku 4-6 lat znaleziono na zadrzewionym terenie w północno-wschodniej Filadelfii 25 lutego 1957 roku. Oceniono, że dziecko było martwe od kilku dni.

Przyczyną śmierci był uraz głowy, ale całe jego ciało było pokryte siniakami i bliznami. Dziecko było też niedożywione - ważyło około 14 kg przy 100 cm wzrostu. Miało prymitywnie zgolone włosy, w niektórych miejscach pozostawiono ich kosmyki. Na ciele chłopca znaleziono też niewielkie zagojone blizny, prawdopodobnie po procedurach medycznych - pod brodą, na pachwinie i kolanie.

Zdjęcia chłopca w rachunkach za gaz

Śledztwo ws. morderstwa było bardzo szeroko zakrojone. Do każdego domu w Filadelfii z rachunkiem za gaz dostarczono ulotkę na temat morderstwa ze zdjęciem dziecka i prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy.

W 1998 roku dokonano ekshumacji ciała, by przeprowadzić badania DNA. Później ekshumowano je jeszcze kilkukrotnie, gdy pojawiały się możliwe rozwiązania sprawy. Ostatecznie nie przyniosły one jednak rezultatu.

Sprawa rozwiązana po 65 latach

Po 65 latach śledczym i badaczom udało się ustalić, że dziecko nazywało się Joseph Augustus Zarelli. Chłopiec urodził się 13 stycznia 1953 roku. Kluczowe dla rozwiązania zagadki "Nieznanego dziecka Ameryki" były nowe technologie. To pierwsza w historii osoba zidentyfikowana dzięki technologii nazwanej genealogią kryminalistyczną. DNA chłopca udało się połączyć z DNA znalezionym w bazie, które - jak się okazało - należało do matki Josepha.

Śledczy ustalili tożsamość obojga rodziców chłopca. Policja nie podaje ich danych ze względu na żyjące rodzeństwo dziecka. Wiadomo jednak, że oboje nie żyją.

Śledczy mają pewne podejrzenia co do osoby odpowiedzialnej za morderstwo chłopca, jednak nie ujawniają więcej informacji, bo byłoby to "nieodpowiedzialne". Sprawa pozostaje otwarta, a nagroda za informację, która doprowadzi do zatrzymania sprawcy, wynosi 20 tys. dolarów.