Wiktor But, nazywany "handlarzem śmiercią", wrócił do Rosji. Dlaczego Stany Zjednoczone przekazały rosyjskim władzom skazanego na 25 lat przestępcę? Doszło do wymiany więźniów.

3 Fot. Apichart Weerawong / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl