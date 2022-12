Papież Franciszek przez długi czas unikał mówienia wprost, że za wojnę w Ukrainie odpowiedzialna jest wyłącznie Rosja, co spotkało się z olbrzymią krytyką. W końcu przyznał to w wywiadzie dla magazynu "America", ale dał wyraźnie do zrozumienia, że nie czuje się z tym komfortowo. W środę (7 grudnia) zwierzchnik Kościoła podczas cotygodniowej audiencji generalnej spotkał się z pielgrzymami. W swoim kazaniu odniósł się do nazizmu.

Watykan. Papież odniósł się do zagłady Żydów. "Historia się powtarza"

Papież zwrócił się do obecnych na audiencji pielgrzymów z Polski. - W poniedziałek [5 grudnia - red.], Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama Heschela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego upamiętniło rocznicę 'Akcji Reinhardt'. W czasie II wojny światowej spowodowała ona zagładę prawie dwóch milionów osób, głównie pochodzenia żydowskiego - powiedział.

Akcja "Reinhardt" (Einsatz Reinhardt) to plan systematycznego mordowania Żydów w Generalnym Gubernatorstwie - terytorium II Rzeczypospolitej pod okupacją wojskową III Rzeszy z jednostronnie ustanowioną niemiecką administracją cywilną. Naziści wcielili program w życie jesienią 1941 r. Był częścią najbardziej krwawego etapu działań mających doprowadzić do eksterminacji ludności żydowskiej. W tym celu zostały założone trzy obozy zagłady: Bełżec, Sobibór i Treblinka.

- Niech pamięć o tym strasznym wydarzeniu rozbudzi w nas wszystkich pragnienie i działanie na rzecz pokoju. Historia się powtarza, powtarza się. Widzimy dzisiaj, co dzieje się na Ukrainie. Módlmy się o pokój. Z serca błogosławię was tu obecnych i waszych rodaków - przytacza słowa papieża Vatican News.

Papież Franciszek uderzył w Rosję. Ławrow: To niechrześcijańskie

Prezent prosto z Ukrainy. Krzyż z odłamkiem rakiety wyciągniętym z ciała 13-latki

Na audiencji pojawili się również Ukraińcy, w tym mer Lwowa Andrij Sadowy - podaje Vatican News. Polityk dał duchownemu prezent - krzyż z odłamkiem rosyjskiej rakiety, który został wydobyty z ciała 13-letniej dziewczynki.

- W tym krzyżu kawałki metalu zostały wydobyte z ciała dziewczynki, która teraz jest leczona we Lwowie, w naszej placówce (...) Kiedy widzimy tak okaleczone dzieci, zdajemy sobie sprawę, że trzeba być dla nich ojcem do końca życia - wyjaśnił Franciszkowi.

Wojna w Ukrainie. Watykan oferuje miejsce do rozmów pokojowych

Pod koniec listopada szef dyplomacji Watykanu przekazał, że "Stolica Apostolska i sam papież" są gotowi zaoferować miejsce do rozmów ws. zakończenia wojny w Ukrainie. - Byliśmy zawsze gotowi, od początku wojny, ale dotąd nie było konkretnej odpowiedzi - przekazał Paul Richard Gallagher. Więcej na ten temat w artykule:

