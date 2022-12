"Na Telegramie krąży nowe propagandowe wideo wyśmiewające Rosjan, którzy opuścili kraj z powodu mobilizacji" - przekazał na Twitterze Francis Scarr, dziennikarz BBC zajmujący się monitorowaniem propagandy w rosyjskich mediach.

Rosja. Dla mężczyzn mobilizacja, dla chłopców ucieczka. Absurdalne wideo

W zamieszczonym przez Scarra filmiku widzimy młodego eleganckiego Rosjanina, który pakuje walizki do samochodu. Przyglądają mu się dwaj inni mężczyźni, w podobnym wieku. Całej scenie towarzyszy smutna muzyka.



- Nieźle ubrany. Znasz go? - zastanawia się jeden.



- Ostatnio wynajął tu mieszkanie. Spoko facet. Pracuje w banku - odpowiada mu drugi.



Wtedy stojąca w pobliżu sąsiadka pyta tego przy samochodzie, dokąd wyjeżdża.



- Do Gruzji. Na stałe - słyszy w odpowiedzi.



Sąsiadka zwraca się do koleżanki i mówi: - Jeszcze jeden, który wyjeżdża.



- Kilku chłopaków z mojej pracy też wyjechało - przyznaje z żalem druga kobieta.

Ukraina. Skuci rosyjscy rekruci bełkoczą: "Troszkę wypiłem, no i co?

Szofer otwiera drzwi przed eleganckim panem. W tym samym momencie do akcji wkracza nowa postać - starsza kobieta, która przewraca się tuż przy samochodzie. Rozsypują jej się owoce. Dwaj mężczyźni natychmiast podrywają się z miejsca i bohatersko biegną na pomoc. A co robi elegancik? Gapi się przez chwilę i niewzruszony wsiada do auta.



- Tak. Chłopcy wyjeżdżają, ale mężczyźni zostali - komentuje sąsiadka.



Prawdziwy "cios" dla widzów następuje w momencie, gdy sąsiedzi pomagają staruszce wstać. Auto "Gruzina"... przejeżdża po owocu. Na tym kończy się ta wstrząsająca produkcja.

"Gorący" chłopak z Rosji. Tak kremlowskie media kpią z kryzysu energetycznego

W listopadzie pisaliśmy o równie ciekawej propagandowej reklamówce, w której kremlowskie media wykorzystały fakt, że w Europie trwa kryzys energetyczny. W filmiku Brytyjka, której mocno dokucza brak prądu i ogrzewania, szuka miłości na portalu randkowym. Już chce odrzucić ogłoszenie pewnego Rosjanina, ale zauważa, że kawaler ma w domu gaz, prąd i ciepło... Więcej w tym artykule:

