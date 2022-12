CNN: Ukraina prosiła USA o amunicję kasetową. "Rosjanie jej używają i się niczym nie przejmują"

Z informacji, do których dotarł CNN, wynika, że administracja Joe Bidena przez kilka miesięcy rozważała prośbę Kijowa o dostarczenie amunicji kasetowej, jednak jak dotąd nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. Według informatorów CNN, Ukraina miała prosić o amunicję kasetową zarówno do wyrzutni rakiet HIMARS, jak i do haubic kalibru 155 mm.

Stacja podaje, że urzędnicy mieliby rozważyć dostarczenie tego typu broni w sytuacji, gdy zapasy w amerykańskich magazynach zaczną się znacznie zmniejszać. Propozycja ta nie była poważnie rozpatrywana w dużej mierze z powodu ustawowych ograniczeń, jakie Kongres nałożył na możliwość przekazania amunicji kasetowej innym państwom.

Prezydent Joe Biden mógłby uchylić to ograniczenie, jednak administracja USA wskazała, że w najbliższym czasie jest to mało prawdopodobne.

- Zdolność Ukrainy do osiągnięcia sukcesów w obecnych i nadchodzących fazach konfliktu nie jest w żaden sposób zależna ani powiązana z ich pozyskaniem wspomnianej amunicji - stwierdził jeden z przedstawicieli administracji, którego cytuje CNN.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie używają broni kasetowej do ataków na obiekty cywilne

Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie używają amunicji kasetowej od początku wojny. Jednak, jak zauważa CNN, Rosja używa tego rodzaju broni częściej przeciwko celom cywilnym, m.in. do niszczenia parków, klinik czy centrów kultury. Rosjanie mieli użyć amunicji kasetowej do wyrzutni rakiet Smiercz. Użycie tego rodzaju broni zostało udokumentowane m.in. w obwodzie charkowskim.

- Rosjanie używają amunicji kasetowej i się niczym nie przejmują. My będziemy walczyć z rosyjskimi wojskami, ale Rosjanie walczą z naszymi cywilami amunicją kasetową - podkreślił ukraiński rozmówca CNN. - Osobiście byłem tego ofiarą. Byłem pod tym ostrzałem. Więc mamy wszelkie prawo, aby użyć tego rodzaju broni przeciwko nim - mówił z kolei Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy.

Jeden z ukraińskich urzędników, którego cytuje CNN, zapewnił, że amunicja kasetowa zostałaby użyta tylko przeciwko celom wojskowym.

Czym jest amunicja kasetowa?

Amunicja kasetowa jest bronią zawierającą od kilku do kilkuset małych ładunków. W zaprogramowanym momencie bądź po wykryciu celu w polu rażenia amunicji te małe ładunki zostają uwolnione z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową.

Tego rodzaju pociski eksploduje w powietrzu nad celem, uwalniając kilkadziesiąt do kilkuset mniejszych ładunków. Broń kasetonowa jest bardzo skuteczna, ponieważ może w krótkim czasie zniszczyć piechotę czy pojazdy wojskowe na bardzo dużym obszarze.

W maju 2008 roku w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Konwencja weszła w życie w sierpniu 2010 roku. Dokument zakazuje wszelkiego użycia, produkcji, badania, nabywania, przekazywania i składowania amunicji kasetowej, jak również wspierania działalności sprzecznej z ustanowionym zakazem. Konwencji nie podpisały do dzisiaj m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny.