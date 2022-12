Biały Dom popiera zmianę zdania Polski ws. Patriotów. "Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki"

W sprawie szczegółów dotyczących rozmieszczenia w Polsce systemów Patriot rzeczniczka prezydenta Joe Bidena odesłała dziennikarzy do rządów w Warszawie i Berlinie. - Ogólnie rzecz biorąc, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki sojuszników na rzecz wzmocnienia zbiorowej obrony NATO - podkreśliła.

Zapytana przez korespondenta Polskiego Radia, czy w obliczu rosyjskich ataków na cywilną infrastrukturę prezydent Biden widzi potrzebę rozlokowania Patriotów na Ukrainie, Karine Jean Pierre powiedziała, że USA na bieżąco analizują potrzeby obronne Ukrainy.

- Jesteśmy w bliskim kontakcie z Ukraińcami na temat ich pomocy w zakresie bezpieczeństwa i współpracujemy, aby zapewnić Ukrainie systemy obrony powietrznej, by pomóc im chronić swój kraj - dodała rzeczniczka Białego Domu, zaznaczając, że w tym momencie nie ma w tej sprawie nic do ogłoszenia.

PiS chce Patrioty, ale marudzi

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział w środę, że Polska przyjmie rakiety Patriot od Niemiec, jeśli nadal jest wola, by przetransportować je w tę część naszego kontynentu. We wtorek minister obrony Mariusz Błaszczak oznajmił na Twitterze, że nasz kraj przystępuje do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia wyrzutni w Polsce i włączenia ich w nasz system dowodzenia.

Rafał Bochenek mówił w Programie 3. Polskiego Radia, że jest rozczarowany postawą Niemiec, które nie zgodziły się, by Patrioty stacjonowały na Ukrainie. - Natomiast, jeżeli jest dalej wola, by w jakikolwiek sposób przetransportować je w tę część Europy, to Polska oczywiście je przyjmie - zadeklarował rzecznik PiS.

Rzecznik PiS dodał jednak, że ma duże wątpliwości, czy Niemcy rzeczywiście przekażą nam wyrzutnie Patriot, bo w sprawie dostaw zbrojeń Berlin często nie dotrzymywał słowa.

Polacy przeciwni

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", zdaniem 40,2 proc. respondentów polski rząd powinien przyjąć propozycję Berlina, aby na wschodniej granicy ustawić baterie Patriot. Nieco mniej, bo 28,6 proc. ankietowanych uważa, że decyzję o rozmieszczeniu systemów powinny wspólnie podjąć kraje NATO.

Natomiast 12,5 proc. badanych odpowiedziało, że to Niemcy powinny się zgodzić na polską propozycję i przekazały baterie Patriot Ukrainie. Z kolei 11,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.