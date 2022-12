Zaskakujące odkrycie na lotnisku. W bagażu podręcznym znaleziono... psa

"To był tydzień dziwnych znalezisk dla Administracji Bezpieczeństwa Transportu" - pisze CNN w poście opublikowanym 7 grudnia. Pracownicy lotniska La Guardia w Nowym Jorku znaleźli w bagażu podręcznym pewnego mężczyzny nunczako, trzy brzeszczoty, scyzoryk i noże do tapet. We wtorek pracownicy lotniska w Madison w stanie Wisconsin poinformowali natomiast o wykryciu w plecaku psa.

USA. Nietypowe znalezisko w bagażu podręcznym. Pracownicy lotniska prześwietlili... psa

"Pies został przypadkowo wysłany na prześwietlenie na lotnisku MSN w Madison w tym tygodniu" - napisała na Twitterze służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na lotniskach w regionie. W następnym poście dodano: "Podróżując z jakimkolwiek zwierzęciem, powiadom swoją linię lotniczą i poznaj jej zasady. W punkcie kontrolnym wyjmij zwierzę z torby i przekaż wszystkie przedmioty, w tym pusty transporter, do sprawdzenia w maszynie".

Lotnisko postanowiło także udostępnić nagranie, na którym można zobaczyć prawidłowy sposób podróżowania ze zwierzęciem.



Przewóz zwierząt w samolocie

Jak podaje portal pasazer.com, jeśli chcemy przewieźć nasze zwierzę na pokładzie samolotu, powinniśmy zgłosić to podczas rezerwacji biletu lub telefonicznie - najpóźniej do 24 godzin przed wylotem. Zostanie za to doliczona dodatkowa opłata, uzależniona od wagi i rozmiaru zwierzęcia.

Jak czytamy, psy i koty muszą być przewożone w specjalnej klatce, a rozmiar pojemnika "musi być na tyle obszerny, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć w naturalnej pozycji".

W kabinie pasażerskiej mogą być przewożone zwierzęta, których waga wraz z pojemnikiem nie przekracza ośmiu kilogramów. Szczegółowe informacje o przewozie naszych pupili sprawdzimy na stronach danego przewoźnika. Pamiętajmy, że podróż samolotem to zawsze duży stres dla zwierzęcia. Na kilka godzin przed wylotem nie powinniśmy podawać mu jedzenia, wskazane jest natomiast podanie leków uspokajających (kwestię tę należy omówić jednak z weterynarzem). Zwierzę powinno posiadać aktualne dokumenty i mieć wszczepiony czip.

