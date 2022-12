Ławrow opowiada o szoku kulturowym, którego doznał w Szwecji. "To nieludzkie". Chodzi o toalety

Białoruski portal informacyjny Nexta opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie z krótką wypowiedzią szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. Podczas środowego wystąpienia na forum Primakov Readings polityk przywołał szok, jakiego doświadczył swego czasu w Szwecji.

Siergiej Ławrow wspomina szok kulturowy, którego doświadczył podczas szczytu OBWE w Szwecji

Ławrow przywołał swoją ubiegłoroczną wizytę w Szwecji, która miała miejsce przy okazji szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. - Jeśli to zróżnicowanie płci, które teraz w Europie i w Anglii sięga ponad 80 (płci)... Jeśli to to, co zobaczyłem w Szwecji [...] Proszę mi wybaczyć szczegóły, ale podczas przerwy zapytałem, gdzie jest toaleta. Pokazano mi drzwi oznaczone literami "WC". Zapytałem: "To jest dla pań czy panów?". Oni odpowiedzieli: "Mamy wszystko wspólne". Nie wierzyłem w to, ale to naprawdę się wydarzyło. Nie macie pojęcia, jakie to nieludzkie, po prostu nieludzkie - opowiadał przejęty Ławrow.



Ławrow bez wizy na obrady OBWE w Łodzi

Celem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Przez rok funkcję przewodniczącego OBWE pełnią ministrowie spraw zagranicznych kolejnego państwa. W ubiegłym roku była to ministerka spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde; w tym roku przewodniczy natomiast szef MSZ Polski Zbigniew Rau.

- Ten rok był tak trudny, dlatego że nie udało się zapewnić konsensusu wśród państw uczestniczących. Konsensusu nie uzyskaliśmy, bo jedno z tych państw - Rosja - dopuszczając się agresji przeciwko Ukrainie, jednocześnie postanowiło sparaliżować istotną, większą część działalności Organizacji - mówił Rau przed posiedzeniem Rady Ministerialnej OBWE, która odbyła się 1 i 2 grudnia w Łodzi.

Siergiej Ławrow na obradach się nie pojawił, ponieważ Polska odmówiła mu wydania wizy.

