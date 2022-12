Chcieli dokonać puczu w Niemczech. Wśród zatrzymanych była posłanka AfD, żołnierz i książę

Prokuratura Federalna Niemiec poinformowała o aresztowaniu 25 osób, które podejrzewane są o członkostwo w organizacji terrorystycznej Obywatele Rzeszy (Reichsbürger) i sympatyzowanie z nią. Przeprowadzono przeszukania w 11 krajach związkowych, łącznie w sprawie jest 52 podejrzanych.

REKLAMA

Aresztowania ekstremistów w Niemczech. Wśród zatrzymanych była posłanka i żołnierz

Jak podają media w Niemczech, wśród zatrzymanych jest m.in. była posłanka do Bundestagu Birgit M.-W. Była ona członkinią Alternatywy dla Niemiec (AfD), prawicowej partii populistycznej. Po rozstaniu się z parlamentem powróciła do pracy jako sędzia sądu okręgowego w Berlinie.

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Wśród zatrzymanych jest również obywatelska Rosji, a także czynny żołnierz - członek Dowództwa Wojsk Specjalnych (KSK). Reuters zwraca uwagę, że w ostatnich latach ta elitarna jednostka została poddana reformom w związku z powiązaniami ze skrajną prawicą. Policja zatrzymała też kilku rezerwistów. Obywatele Rzeszy to ruch skrajnie prawicowy, promujący teorie spiskowe, antysemityzm i rasizm. Bywa również określony jako neonazistowski.

Członkowie ruchu Obywatele Rzeszy mieli postawić sobie za cel przełamanie istniejącego porządku państwowego w Niemczech i zastąpienie go własną, wypracowaną już w zarysie formą rządów. Republika Federalna Niemiec jest ich zdaniem tworem nielegalnym i "konstruktem administracyjnym wciąż okupowanym przez siły aliantów". Ich zdaniem kraj obowiązuje konstytucja weimarska z 1919 roku, a także granice z 1932 lub 1871 roku.

Niemcy według ideologii Reichsbürger miały zostać księstwem. Członkowie ruchu swoje idee chcieli wcielić przy użyciu środków militarnych i stosując przemoc wobec funkcjonariuszy państwowych. Nie wykluczali zabójstw politycznych. Według śledczych członkowie organizacji planowali wdarcie się do niemieckiego parlamentu z niewielką grupą zbrojną.

Putin pomaga Ukrainie. "W mój dom trafiły trzy rakiety"

Heinrich XIII miał rządzić Niemcami

Przewodnią rolę w ruchu Obywatele Rzeszy miał odgrywać członek starego niemieckiego rodu szlacheckiego, książę Heinrich XIII. P. R. Jak opisuje "Die Welt", został on wybrany na przewodniczącego "Rady" - centralnego organu Obywateli Rzeszy. Według planów organizacji arystokrata miał stanąć na czele Niemiec po dokonaniu przewrotu w państwie.

Agencja Reutera podaje za niemiecką prokuraturą, że mężczyzna kontaktował się z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. Miała ona stanowić "główny kontakt" w negocjacjach nad nowym porządkiem państwowym w Niemczech. Prokuratura podkreśliła, że nie ma dowodów, by wspomniani rosyjscy przedstawiciele pozytywnie zareagowali na prośby podejrzanego. Do sprawy odniósł się Kreml. Rosyjskie władze przekonują, że nie ma mowy o żadnym zaangażowaniu Rosji w działalność grupy. - Wydaje się, że to wewnętrzne sprawy Niemiec - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Prokuratura przekazała, że grupa zintensyfikowała działania najpóźniej od końca listopada 2021 roku. Według śledczych członkowie ruchu stworzyli struktury podobne do administracji publicznej, nabywali sprzęt, brali udział w szkoleniach strzeleckich. Utworzyli też zbrojne ramie organizacji, rekrutowali byłych żołnierzy, chcieli też przyjąć policjantów.

32-latek zatrzymany przez policję za zabójstwo swoich rodziców