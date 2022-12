Do egzekucji doszło w październiku br., jednak dopiero teraz informacja trafiła do zachodnich mediów. Nastolatkowie zostali rozstrzelani przez pluton egzekucyjny na lotnisku w mieście Hyesan, graniczącym z Chinami. Wszystkiemu mieli się przyglądać przerażeni mieszkańcy, aby nie popełniali "złych" czynów.



Korea Północna. Dwóch nastolatków zostało rozstrzelanych za dystrybucję filmów z zagranicy

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że dwóch obywateli Korei Północnej w wieku 16 i 17 lat zostało rozstrzelanych przez pluton egzekucyjny. "Mieszkańcy Hyesan zebrali się grupami na pasie startowym. Władze postawiły nastoletnich uczniów przed publicznością, skazano ich na śmierć i natychmiast rozstrzelano" - przekazał jeden ze świadków, cytowany przez "Daily Mail".

Dwóch nastolatków zostało przyłapanych na sprzedaży nośników z filmami pochodzącymi z Korei Południowej na lokalnym bazarze. Informacje na ich temat przekazał jeden ze szpiegów wykorzystanych przez reżim Korei Północnej. Publiczne egzekucje są rzadkie w tym kraju, ale się zdarzają - są wykorzystywane do zastraszania ludzi, by nie łamali abstrakcyjnych zasad nałożonych przez tamtejszy reżim. Jak podaje jedno ze źródeł, cytowanych przez Daily Mail młodzież jest wysyłana do dyscyplinarnego centrum pracy, jeśli zostanie przyłapana na oglądaniu zagranicznych filmów. Jednak za dystrybucję lub sprzedaż filmów grozi śmierć.

Korea Północna. Reżim kontroluje obywateli

W Korei Północnej wszystko, co jest uważane za "zachodnie", jest zabronione przez rządzący tam reżim. Kim Dzong Un postrzega Koreę Południową jako marionetkę w rękach Stanów Zjednoczonych. Jednak mimo ścisłej kontroli, wielu obywateli przemyca do kraju filmy lub muzykę na przenośnych dyskach lub kartach SD. Najczęściej są przewożone przez chińską granicę, a następnie wymieniane między mieszkańcami Korei Północnej. Władze wykorzystują jednak szpiegów do tego, aby przekazywali informacje na temat osób, które korzystają z nośników.

