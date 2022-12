Holenderski Eerste Kamer - odpowiednik polskiego Senatu - przyjął we wtorek przepisy pozwalające lekarzom rodzinnym na przepisywanie kobietom tabletek aborcyjnych. Do tej pory taką możliwość miały jedynie kliniki aborcyjne i niektóre szpitale. Przepisy dotyczą tych tabletek, które umożliwiają przerwanie ciąży do dziewiątego tygodnia.

