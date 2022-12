Z pierwszych planów Kremla wynikało, że rosyjska armia zajmie stolicę Ukrainy w zaledwie trzy dni. Po ponad 280 dniach wojny nic nie wskazuje na to, by Kijów poddał się Moskwie. Propagandyści Putina dwoją się i troją, by tę historię przedstawić na swoją korzyść. Kłamią teraz, że Kijów rzekomo został zdobyty, ale Rosjanie "go oddali".

