Rosja. Sąd nakazał aresztowanie ukraińskiej wicepremierki i wiceszefowej MSZ. Pod ich nieobecność

Moskiewski sąd nakazał w trybie zaocznym aresztowanie ukraińskiej wicepremierki i ministerki ds. terytoriów czasowo okupowanych Iryny Wereszczuk oraz pierwszej wiceszefowej MSZ Ukrainy Emine Dżaparowej - podaje agencja TASS. Rosyjscy śledczy zarzucają ukraińskim polityczkom "naruszenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej".

ITU Pictures from Geneva, Switzerland, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons