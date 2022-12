USA chce uznać grupę Wagnera za organizację terrorystyczną. "Kucharz Putina" ostrzega

Wagnerowcy walczą w Ukrainie z ramienia Kremla. Stany Zjednoczony rozważają, czy uznać grupę za zagraniczną organizację terrorystyczną. Jewgienij Prigożyn, rosyjski oligarcha znany jako "kucharz Putina", ostrzega przed podjęciem takiej decyzji.

Fot.: Government of the Russian Federation/Wikicommons, CC BY 3.0