W nowej analizie ISW odniósł się do poniedziałkowego ataku z użyciem dronów na bazy wojskowe w rosyjskich miastach Engels i Riazań. Zginęło trzech żołnierzy, a pięciu zostało rannych. Uszkodzone zostały dwa bombowce strategiczne Tu-95, które regularnie atakują Ukrainę.

Rosja potwierdza ukraińskie ataki na bazy. Ukraina się nie przyznaje

Sprawa jest zagadkowa, bo - jak pisał Maciej Kucharczyk z portalu Gazeta.pl - baza Engels-2 jest oddalona o ponad 600 km od najbliższego terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Nie wiadomo też o żadnej broni o takim zasięgu, którą dysponowałoby ukraińskie wojsko.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychaiło Podolak napisał na Twitterze, iż Kreml powinien wiedzieć, że "jeśli wysyła coś w przestrzeń powietrzną innego kraju, to prędzej czy później niezidentyfikowane obiekty latające wrócą do miejsca startu" - zauważają analitycy ISW, dodając, że ukraińskie władze nie przyznały się oficjalnie do przeprowadzenia ataku.

"Rosyjskie źródła twierdzą, że ukraiński dron uderzył w bazę sił powietrznych Engels-2 w obwodzie saratowskim, uszkadzając bombowce strategiczne i transportery rakietowe. Uważają również, że ukraiński dron zniszczył cysternę w bazie Diagilewo w obwodzie riazańskim" - czytamy w komunikacie think tanku ISW.

Zdaniem amerykańskich analityków "siły ukraińskie prawdopodobnie chciały zakłócić rosyjskie uderzenia na ukraińską infrastrukturę krytyczną i zademonstrować zdolność Ukrainy do ataku na rosyjskie aktywa strategiczne".

ISW: Rosyjscy blogerzy narzekają na słabą ochronę baz

Jak podaje ISW, niezadowolenie z ataków na mocno oddalone od granicy z Ukrainą bazy wyrazili rosyjscy blogerzy wojskowi. Zarzucają władzom Rosji, iż nie zapewniły tym obiektom odpowiedniej ochrony, choć wiedziały, że są one oczywistym celem dla Ukraińców.

ISW: Rosyjscy blogerzy obawiają się, że Ukraińcy mogą być zdolni zaatakować Moskwę

"Kilku prominentnych rosyjskich blogerów twierdzi, że ukraińskie grupy sabotażowe i rozpoznania musiały przypuścić atak na lotnisko Engels-2 z terytorium Rosji" - piszą analitycy, dodając, że niektórzy rosyjscy blogerzy obawiają się, iż Ukraińcy są w stanie zagrozić Moskwie. "Część z nich uważa też, że uderzenia na Engels-2 i Diagilewo zagrażają statusowi Rosji jako mocarstwa nuklearnego, bo uszkodzone zostały samoloty zdolne przenosić broń jądrową" - czytamy.

