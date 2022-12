W Pradze stanęła nietypowa rzeźba Putina. "Wygląda jak zła postać z 'Inwazji Jaszczurów'"

Pomnik przedstawia Władimira Putina jako goblina z prawą ręką wyciągniętą w geście nazistowskiego pozdrowienia. Lewą dłonią zakręca kurek z gazem. Pod nim jest widoczny kontur Europy. Rzeźbę Duszana Dostala będzie można oglądać tylko przez miesiąc. Później zostanie sprzedana na aukcji, a dochód ma być przeznaczony na zakup uzbrojenia dla ukraińskiej armii.

- Udał się ten łotr, co? Wygląda jak zła postać z "Inwazji Jaszczurów" (satyra Karela Capka na m.in. żarłoczny kapitalizm, faszyzm, rasizm czy komunizm - powstała w przeddzień wybuchu II wojny światowej), która ma gębę rosyjskiego prezydenta. Nie jest to nic pochlebnego. Wszyscy jesteśmy przeciwko niemu i każdy demonstruje to na swój sposób - mówili korespondentowi Polskiego Radia okoliczni mieszkańcy, którzy przyszli, by sfotografować pomnik.

Miejsce, w którym ustawiono rzeźbę - plac Brygad Międzynarodowych w dzielnicy Bubenecz - nie jest przypadkowe. Wcześniej stał tu kontrowersyjny pomnik Iwana Koniewa, którego oddziały wyzwoliły Pragę spod niemieckiej okupacji. Lokalne władze usunęły posąg radzieckiego marszałka wiosną 2020 roku.

Demon z mitologii perskiej wyobrażający zło absolutne

Autor rzeźby Duszan Dostal, powiedział, że jego praca została zatytułowana "Ahriman". To demon z mitologii perskiej wyobrażający zło absolutne - czytamy na stronie ceskenoviny.cz.

Portal podaje, że na pomysł instalacji "pomnika" i późniejszej akcji wpadł Dalibor Dedek, biznesmen, który na początku maja zapowiedział akcję "Prezent dla Putina". To zbiórka pieniędzy na broń dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

- Pomnik powinien być sygnałem dla Czech, że wojna w Ukrainie nadal trwa i wymaga rozwiązania. To także sygnał dla Ukraińców, że jesteśmy z nimi i dla Rosji, że splunęli na swoją historię - powiedział Dedek. W jego ocenie rzeźba Putina mogłaby zostać sprzedana na aukcji za kwotę sześciocyfrową.

