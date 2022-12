"The WSJ": Amerykanie przeprogramowali HIMARS-y dla Ukrainy, by ograniczyć zasięg rakiet

Amerykanie potajemnie przeprogramowali systemy rakietowe HIMARS dla Ukrainy, by nie mogły obsługiwać rakiet dalekiego zasięgu - podaje nieoficjalnie dziennik "The Wall Street Journal". Jak wskazuje gazeta, Stany Zjednoczone chcą w ten sposób zapobiec rozprzestrzenieniu się wojny.

rawpixel.com / U.S. Department of Defense / rawpixel.com / U.S. Department of Defense