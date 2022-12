Niemcy: nożownik zaatakował dwie dziewczynki. Nie żyje 14-latka

Do napaści na nastolatki miało dojść w poniedziałek ok. godz. 7.30 - informuje portal augsburger-allgemeine.de. 13 i 14-latka szły wówczas na przystanek, z którego autobus miał zabrać je do szkoły.

27-latek miał zaatakować nastolatki nożem. Mimo reanimacji 14-latka zmarła w szpitalu. 13-latka również trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niemcy: atak nożownika. Nie żyje 14-latka

Mężczyzna schronił się w jednym z pobliskich budynków. Budynek został otoczony przez siły specjalne. Mężczyzna został zatrzymany, a wraz z nim dwie inne osoby.

Z medialnych doniesień wynika, że w trakcie policyjnej został ranny i wymagał pomocy medycznej. Znaleziono przy nim nóż, który miał służyć do ataku na nastolatki. 27-latek trafił do szpitala. Na razie nie jest znany motyw jego działania.

Illerkirchberg to niewielka miejscowość w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.

