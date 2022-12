Zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Blackouty w miastach na terenie niemal całego kraju

Na większej części Ukrainy dochodzi do blackoutów po porannym zmasowanym ostrzale. Prądu pozbawiona jest niemal połowa obwodu kijowskiego. Do ostrzału rosyjskiemu agresorowi posłużyła artyleria, moździerze oraz rakiety dalekiego zasięgu wystrzeliwane z rejonów Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego. Co najmniej dwie osoby zginęły.

Fot. Andriy Andriyenko / AP Photo