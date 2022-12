Samuel Rappylee Bateman został aresztowany w Arizonie w Stanach Zjednoczonych na początku września 2022 roku. Po kilku miesiącach FBI wydało oświadczenie, w którym informuje o śledztwie i oskarżeniach, jakie postawiono przywódcy kultu poligamistów.

USA. 46-latek poślubił 20 kobiet. Większość to jego nieletnie córki

46-latek przebywa w areszcie po tym, jak został zatrzymany przez policję podczas prowadzenia przyczepy. Zgodnie z oświadczeniem policji, jeden z funkcjonariuszy zauważył "małe paluszki dzieci, poruszające się w szczelinie tylnych drzwi przyczepy". W środku znaleziono nieletnie dziewczęta, które powiedziały, że są żonami Batemana. Sam pojazd był wyposażony jedynie w kanapę. Toaletę zastępowało wiadro.

Mężczyzna został oskarżony o "poślubienie" około 20 kobiet, z czego większość nie ma ukończonych 15 lat. Najmłodsza z małżonek ma mieć zaledwie dziewięć lat. Większość z żon to jego własne córki - podaje "The Salt Lake Tribune". Wśród zarzutów znajduje się także kazirodztwo, grupowe akty seksualne z udziałem dorosłych i dzieci oraz handel dziećmi w celach seksualnych.

Na razie Bateman nie został oskarżony o wykorzystywanie seksualne, jednak FBI "ma powody sądzić, że on i inne dorosłe osoby z jego otoczenia przewoziły nieletnie między stanami Arizona, Utah, Nevada i Nebraska w celu angażowania się w nielegalne zachowania seksualne".

Bateman ogłosił się prorokiem. Potępił go nawet przywódca skazany za gwałcenie dzieci

Samuel Rappylee Bateman w 2019 roku zaczął głosić, że "jest prorokiem". Od tego czasu zyskał 50 wyznawców i poślubił 20 kobiet. Poza córkami mężczyzna poślubił też siostry i kobiety z dwóch rozszerzonych rodzin poligamicznych.

Przewodzi on też radykalnemu odłamowi fundamentalistycznego kościoła mormonów Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS). Jak podają amerykańskie media, działania Batemana były jednak "zbyt ekstremalne" nawet dla byłego przywódcy FLDS Warrena Jeffsa (skazanego za gwałcenie dzieci), który potępił działania 46-latka z Arizony.

Agentka specjalna FBI Dawn A. Martin w rozmowie z mediami przekazała, że w listopadzie 2021 roku otrzymała zapis audio rozmowy z Batemanem. Mężczyzna mówił na nagraniu, że "Ojciec Niebieski" polecił mu "dać najcenniejszą rzecz, jaką ma - cnotę swoich dziewcząt". Tę "rzecz" miał ofiarować trzem dorosłym wyznawcom. Następnie Bateman miał obserwować, jak mężczyźni uprawiają seks z jego córkami - z czego jedna miała 12 lat.

Pod przysięgą Bateman miał zeznać, że jego córki "poświęciły swoje cnoty dla pana", a "Bóg ma naprawić ich ciała i włożyć z powrotem membranę do ich ciał". - Nigdy nie miałem większej pewności co do spełniania Jego woli. To wszystko z miłości - cytuje fragment zeznań 46-latka dziennik "NY Post".