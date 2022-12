Trwają przygotowania do koronacji Karola III. Korona św. Edwarda przeniesiona w nieznane miejsce

Choć koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii została zaplanowana dopiero na przyszły rok, prace organizacyjne ruszyły już pełną parą. W ramach przygotowań do uroczystości korona św. Edwarda została przeniesiona z Tower of London w nieznane miejsce, aby dopasować jej rozmiar do nowego monarchy.

4 Aaron Chown / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl