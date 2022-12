"Terrorystyczne i zabójcze państwa chcą udzielać gwarancji bezpieczeństwa? Zamiast Norymbergi podpisanie z Rosją porozumienia i uściśnięcie dłoni? Ukraińska krew na rękach Putina nie zakłóci zasady 'business as usual'? Dziwna logika zakulisowej dyplomacji, której czas dobiegł końca" - napisał na Facebooku Ołeksij Daniłow.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ruski agent!", "To, co robicie, jest skandalem". Tak wyglądało głosowanie nad uchwałą uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm Sejmie

Emmanuel Macron o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji

Dalej pokreślił, że najlepsza gwarancja dla "Europy i świata" to "zdemilitaryzowana i pozbawiona broni jądrowej Rosja".

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony odniósł się do wywiadu, który Emmanuel Macron udzielił francuskiej telewizji TF1. Jak opisuje Reuters, prezydent Francji powiedział, że Europa musi przygotować swoją przyszłą architekturę bezpieczeństwa. - Oznacza to, że jedną z podstawowych kwestii, którymi musimy się zająć - jak zawsze powtarzał prezydent Putin - jest obawa, że NATO przyjdzie pod drzwi (Rosji) i rozmieści tam broń, którą zagrozi Rosji - mówił Macron.

Dalej prezydent stwierdził, że ta kwestia będzie tematem rozmów pokojowych. - Więc musimy być przygotowani na to, co jesteśmy gotowi zrobić, jak chronić naszych sojuszników i jakie dać Rosji gwarancje w dniu, gdy wróci do stołu negocjacyjnego - powiedział Macron.

USA. Spotkanie Macron-Biden w Białym Domu

Joe Biden otwarty na rozmowy z Putinem

Wywiad z Macronem został przeprowadzony podczas jego wizyty w Białym Domu. Po tym spotkaniu Joe Biden powiedział, że wraz z prezydentem Macronem zgodzili się co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności i działań na rzecz złagodzenia skutków wojny. Prezydent USA potępił imperialne ambicje Putina, ataki na cywilną infrastrukturę na Ukrainie i szantaż energetyczny wobec Europy. Joe Biden powiedział, że nie ma w planach rozmowy z Putinem ale dodał, że jest na to otwarty.

- Jestem przygotowany do rozmowy z Putinem, jeśli będzie skłonny do zakończenia wojny. Jak dotąd tego nie zrobił. Jeśli to nastąpi to zasiądę do rozmów w porozumieniu z moimi sojusznikami z NATO, by dowiedzieć się jakie ma zamiary - mówił. Dodał, że w międzyczasie kluczowe jest wspieranie Ukrainy. - Idea, że Putin mógłby pokonać Ukrainę jest niewyobrażalna - mówił prezydent USA.

Kaczyński straszy swoich sympatyków opozycją. "Wielka operacja represyjna"