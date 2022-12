Tumso Abdurakhmanov w serwisie YouTube opowiada o zbrodniach i nadużyciach reżimu Ramzana Kadyrowa. Bloger zgromadził 475 tys. subskrybentów. W 2015 roku uciekł z Czeczenii wraz z rodziną przed prześladowaniem ze strony władz. Rosja wysłała za nim list gończy, oskarżając o terroryzm. Udowodnił jednak Interpolowi, że te zarzuty są bezpodstawne. Mężczyzna wyjechał do Szwecji, gdzie przyznano mu status uchodźcy politycznego. Teraz słuch po nim zaginął.

Szwecja. Tajemnicze zaginięcie czeczeńskiego blogera

Abdurakhmanov i członkowie jego rodziny nie kontaktowali się z nikim od kilku dni - wynika z doniesień stowarzyszenia praw człowieka Vayfond, którego przedstawiciele pomagają uchodźcom z Czeczenii w Szwecji. Ostatni film na kanale blogera został opublikowany 7 listopada. Zwykle udostępnia materiały mniej więcej raz w tygodniu.

Jak przekazała rosyjska sekcja BBC, 1 grudnia na Telegramie pojawiły się doniesienia o śmierci Abdurakhmanova. Miał zostać zabity. W sieci opublikowano także nagranie z rzekomo zamordowanym Czeczenem, ale użytkownicy wskazywali w komentarzach, że to nie on. 2 grudnia sekretarz prasowy Europejskiego Zgromadzenia Czeczeńskiego Szamil Albakow powiedział w rozmowie z gazetą "Caucasian Knot", że nie może potwierdzić informacji o tym, że Tumso nie żyje. - Według naszych informacji nie jest to prawda. Mówi się o zabójstwie młodego chłopaka w Szwecji, który mieszkał niedaleko Tumso, ale nie zostało to potwierdzone - dodał.

Kontakt urwał się także z bratem Abdurakhmanova - Mohmadem. "Również nieoczekiwanie i bez wyjaśnienia" - napisali aktywiści w oświadczeniu.

Zamach na Abdurakhmanova w 2020 roku

Życie Abdurakhmanova jest w ciągłym niebezpieczeństwie. W lutym 2020 r. został zaatakowany młotkiem przez mężczyznę, który wkradł się do jego mieszkania. Tumso zdołał obezwładnić napastnika i wezwać policję. Zanim funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia, stracił sporo krwi. Bloger zwrócił uwagę, że do ataku doszło w dniu urodzin Magomeda Daudova. Polityk wcześniej obiecał mu "krwawą waśń".

Jak podaje portal Meduza, prokuratura powiązała wówczas zamach na życie Abdurakhmanova z jego krytyką władz. W sądzie ujawniono, że odbywały się spotkania w stolicy Czeczenii - w miejscowości Grozny - w celu zaplanowania ataku. Sąd nie ujawnił, kto zlecił morderstwo blogera.

