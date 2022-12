Iran rozwiązał policję ds. moralności, ale śledztwa trwają. Protestujący wzywają do strajku ogólnokrajowego

Wiadomość o rozwiązaniu policji ds. moralności w Iranie podała agencja AFP. - Policja moralności nie ma nic wspólnego z systemem prawnym - powiedział cytowany przez nią prokurator generalny Mohammad Jafar Montazeri.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

AFP zaznacza, że nie wiadomo na razie, czy siły te zostaną powołane ponownie w innym kontekście lub pod inną nazwą. Irańskie państwowe agencje informacyjne poinformowały, że wyroki śmierci i postępowania sądowe za wykroczenia "przeciwko moralności" będą kontynuowane.

Deklarację złożono w sobotę wieczorem. Prokurator dodał, że parlament i wymiar sprawiedliwości Iranu ponownie ocenią obowiązujący w Iranie nakaz noszenia przez kobiety hidżabu, chusty zakrywającej włosy, uszy i szyję. Nie sprecyzował, co mogłoby zmienić się w obecnie obowiązującym prawie.

W sobotę informowaliśmy o tym, że Iran dokonuje przeglądu prawa dotyczącego zakrywania głów przez kobiety. Ma to związek z odbywającymi się tam akcjami protestacyjnymi. Manifestacje rozpoczęły się po zatrzymaniu przez policję obyczajową i śmierci 22-letniej kobiety kurdyjskiego pochodzenia. Mahsa Amini została zatrzymana 16 września za złamanie zasad ubioru.

Iran. Wezwanie do trzydniowego protestu

Protestujący Irańczycy wezwali w niedzielę do trzydniowego strajku - podaje Reuters. Akcja ma rozpocząć się w poniedziałek i potrwać do środy. Wtedy też, 7 grudnia, prezydent kraju Ebrahim Raisi ma przemawiać do studentów w Teheranie, podczas obchodów Dnia Studenta. Demonstranci wzywają również do trzydniowego bojkotu wszelkiej działalności gospodarczej.

Nie chcą ustawać w wywieraniu presji na władze Iranu, tym bardziej że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Iranu, które odpowiada za policję moralności, nie skomentowało słów prokuratora generalnego. Nieznany jest zatem status sił, których zadaniem jest monitorowanie ubioru i zachowania publicznego Irańczyków - podkreśla agencja.

