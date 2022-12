Międzynarodowi biegli: W ciałach ofiar katastrofy w Smoleńsku nie ma obrażeń wskazujących na wybuch

- Biegli nie znaleźli w ciałach ofiar katastrofy w Smoleńsku dowodów na wybuch - to ustalenia międzynarodowego zespołu, który powołała Prokuratura Krajowa. Do informacji dotarł TVN24. Wnioski ekspertów z opinii końcowej wydanej 20 września 2022 roku można podsumować stwierdzeniem, że na pokładzie prezydenckiego Tupolewa 154-M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, nie doszło do eksplozji.

