Siergiej Szojgu z niezapowiedzianą wizytą w Mińsku. Łukaszenka o walce "do ostatniego Polaka"

Jak podaje agencja Belta, Alaksandr Łukaszenka spotkał się z Siergiejem Szojgu w Pałacu Niepodległości w Mińsku. Wcześniej Szojgu rozmawiał ze swoim białoruskim odpowiednikiem, Wiktarem Chreninem. Wizyta rosyjskiego ministra nie była zapowiadana.

Szojgu w Mińsku. Łukaszenka o walce "do ostatniej Ukraińca lub Polaka"

- Myślę, że białoruski minister obrony już przekazał panu bieżące informacje na temat sytuacji w Białorusi, o koordynacji szkoleniowej i bojowej rosyjskich i białoruskich jednostek rozlokowanych w naszym kraju. Muszę powiedzieć, że traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Nasi i wasi oficerowie szkolą białoruskich i rosyjskich żołnierzy, aby, jeśli zajdzie taka konieczność, obrońcy Państwa Związkowego mogli odeprzeć agresje - mówił do Szojgu cytowany przez państwową agencję Alaksandr Łukaszenka. Białoruski prezydent dodał, że "nie ma żadnych podziałów" między armiami obu państw. - Jesteśmy jedną grupą sił, jedną ramią. Wszystko odbywa się tak, jak ustaliliśmy z prezydentem Rosji - mówił.

Dzień wcześniej rozmowa z Putinem

Dalej Łukaszenka podkreślał, że "nie zamierza nikogo straszyć". - Wszyscy są dzisiaj zbyt przestraszeni. Jeśli oni chcą, aby w naszym regionie żyło się spokojnie, to i Rosja, i Białoruś są na to gotowe. Jeśli chcą walczyć do ostatniego Ukraińca, ostatniego Polaka, albo ostatniego najemnika, cóż, to jest ich prawo - powiedział. - Jednak ani ja, ani moje służby nie widzimy, aby oni byli gotowi do negocjacji lub do jakiegokolwiek rozsądnego porozumienia - mówił.

Prezydent Białorusi poinformował też, że dzień wcześniej rozmawiał z Władimirem Putinem. - Dzwonił do mnie wczoraj. To była długa rozmowa. Rozmawialiśmy o sytuacji wokół Białorusi i Rosji - powiedział Łukaszenka.

