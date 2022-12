Kreml o warunkach, które stawia Biden ws. Ukrainy. "Niedopuszczalne"

Uznanie bezprawnie przyłączonych do Rosji części Ukrainy - to, według rzecznika Kremla, warunek, jaki Moskwa stawia Waszyngtonowi przed ewentualnymi rozmowami pokojowymi. Rzecznik stanowczo skomentował też czwartkowe słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zadeklarował chęć rozmowy z Władimirem Putinem, jeśli Rosja wycofa się w Ukrainy. - To niedopuszczalne - stwierdził Dmitrij Pieskow.

6 Valery Sharifulin / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl