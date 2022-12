Rosyjscy pranksterzy znowu w akcji. Tym razem podszyli się pod Tomasza Grodzkiego

Rosyjscy pranksterzy po raz kolejny postanowili "zażartować" sobie z polityków. Tym razem, podszywając się pod marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, pisali do przewodniczącego ukraińskiego paralmentu. "Pranki to element wojny hybrydowej i kolejna metoda żałosnej rosyjskiej propagandy. Ale i tutaj są niezdarni, jak we wszystkim innym" - podkreślił Rusłan Stefanczuk.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl