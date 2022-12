Zuchwała kradzież w Korei Północnej. Łupem przestępców padło 200 kilogramów złota. Zarządzono obławę

Do zdarzenia doszło w połowie listopada. Jak informuje Radio Free Asia, opancerzony pojazd przewoził złoto do Pjongjangu z miasta Sinuiju przy granicy z Chinami. W pojeździe znajdowało się dwóch uzbrojonych żołnierzy.

Żołnierze mieli zostać jednak obezwładnieni przez trzech zamaskowanych napastników. Przestępcy uciekli ze sztabkami złota o wartości 12 mln dolarów.

Władze ogłosiły stan wyjątkowy w przygranicznych miastach. Jak wskazuje RFA, w Korei Północnej nie ma rynku dla złota, więc, aby zostało spieniężone, musiałoby trafić do Chin.

Korea Północna. Kradzież 200 kg złota

Północnokoreańskie służby nie wykluczają, że z kradzieżą mogą mieć związek byli żołnierze sił specjalnych z prowincji P'yŏngan Północny. Przesłuchano każdego z nich, nie przyniosło to jednak rezultatu. Sprawcy są wciąż poszukiwani.

Jeden z rozmówców wskazuje, że mieszkańcy miasta Hyesan zostali wręcz zalani ulotkami z instrukcją dla obywateli dotyczącą zgłaszania jakichkolwiek informacji mogących mieć znaczenie w śledztwie.

Szacuje się, że w Korei Północnej produkowanych jest ok. 2-4 ton złota rocznie. Większość trafia do organizacji "Pokój 39", zajmującej się zdobywaniem funduszy dla lidera Korei Północnej Kim Dzong Una i jego bliskich. Pozostała część złota trafia do północnokoreańskiego banku centralnego.

