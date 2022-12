Seria ładunków wybuchowych w listach. Szefowa MON Hiszpanii: Nie zmienimy postawy w konflikcie

W czwartek 1 grudnia hiszpańskie władze poinformowały, że 24 listopada w biurze premiera Pedro Sancheza otrzymano list, który zawierał ładunek wybuchowy. Jak podało tamtejsze MSW, ładunek był podobny do tego, który 30 listopada dotarł do ambasady Ukrainy oraz firmy zbrojeniowej w Saragossie, a w czwartek do bazy sił powietrznych znajdującej się pod Madrytem. W czwartek pracownik ambasady Ukrainy w Madrycie został ranny w wyniki eksplozji ładunku ukrytego w liście. Ochroniarz budynku doznał lekkich obrażeń. List był skierowany do ambasadora Ukrainy.

Przesyłki z ładunkami bombowymi wysyłane do hiszpańskich instytucji. Ministerka obrony zapewnia

Jak podaje portal El Plural, w tym tygodniu w Hiszpanii miało miejsce sześć wybuchów przesyłek zaadresowanych do osób, instytucji i firm związanych z wojną w Ukrainie - szczególnie tych, którzy nie popierają działań Rosji. Jedna z przesyłek zaadresowana była do ministerki obrony Margarity Robles. Polityczka jasno wyraziła się jednak, że bomby nie zmienią postawy Hiszpanii w konflikcie.

Resort spraw wewnętrznych Hiszpanii zapewnił, że wzmocnione zostają środki bezpieczeństwa wokół budynków administracji publicznej i placówek dyplomatycznych. Jednocześnie trwa ustalanie, kto jest nadawcą listów.



Czechy. Ukraiński konsulat ewakuowany z powodu podejrzanego pakunku

Wojna w Ukrainie. Ministerka obrony Hiszpanii spotkała się z ministrem obrony Ukrainy

Margarita Robles spotkała się wraz z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, by omówić dalszy plan pakiety pomocy wojskowej Hiszpanii dla Ukrainy - podała w czwartek agencja Ukrinform. - Odporność i zjednoczone wysiłki są kluczowymi czynnikami, które zapewnią nam zwycięstwo nad najeźdźcami - podkreślił ukraiński minister.

