Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Konsumenckich, wraz z początkiem grudnia, w Hiszpanii obowiązuje nowy kodeks, który zakazuje "seksistowskich treści" w reklamach skierowanych do dzieci.

Hiszpania. Koniec z "seksistowskimi reklamami" dla dzieci

Nowe przepisy regulujące kwestię treści reklam skierowanych do najmłodszych odbiorców, zostały przyjęte przez hiszpański rząd, sektor reklamowy oraz organizacje producentów zabawek (AEFJ), w kwietniu 2021 r. Zapisy te dotyczą produkcji i reklamowania zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku do 15 roku życia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat siedmiu. Bo jak twierdzą eksperci, to właśnie najmłodsi odbiorcy reklam są najbardziej podatni na "utrwalanie tradycyjnych ról".

Nowe przepisy w Hiszpanii. W trosce o zabawę bez uprzedzeń i stereotypów

Jak czytamy w serwisie Euro News, "zgodnie z nowymi przepisami przekazy reklamowe dotyczące zabawek powinny "unikać uprzedzeń i przypisywania stereotypowych ról płciowych". Zarówno tych skierowanych do dziewczynek, typu: zabawa lalkami, zabawa w opiekunkę do dzieci czy gospodynię domową, jak i do chłopców: zabawa w naukowca, pilota czy policjanta.

Według nowych przepisów zabawki powinny także zostać pozbawione skojarzeń kolorystycznych związanych z płcią. Róż nie musi kojarzyć się przecież z dziewczynkami, a niebieski z chłopcami. Każde dziecko powinno móc wybrać dla siebie taki kolor zabawki, jaki w danym okresie uważa za najpiękniejszy.

Jak podaje Euro News, "kilka krajów europejskich podjęło już podobne inicjatywy", w tym między innymi Wielka Brytania.



