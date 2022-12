Biden gotowy na rozmowę z Putinem. Pod jednym warunkiem. "Z przyjemnością usiądę"

- To chore, co on robi - tak o wojnie, którą Władimir Putin prowadzi w Ukrainie, mówił prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca podejmuje w Waszyngtonie prezydenta Francji. Sojusznicy rozmawiają między innymi o wsparciu dla Ukrainy w toczącej się wojnie. Biden zadeklarował, że jest gotowy do rozmów z Putinem, jeśli ten spełni jeden warunek.

