Ławrow znowu bredzi: "Polska kopie grób dla OBWE. Nikt nie przyniósł organizacji tyle szkody"

W czwartek w Łodzi rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska odmówiła wjazdu rosyjskiej delegacji z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na czele.

Ławrow: Polska kopie grób dla OBWE

To oburzyło szefa MSZ Rosji. - Antyprzewodnictwo Polski w OBWE zajmie najbardziej niestosowne miejsce w historii tej organizacji. Nic nie przyniosło OBWE większej szkody niż polska prezydencja - powiedział podczas konferencji w Moskwie.

- Szwedzi przewodniczyli [OBWE - red.] w zeszłym roku i już wtedy zaczęli zachowywać się nie jak uczciwi pośrednicy, ale jak aktywni uczestnicy zachodniej polityki, podporządkowując OBWE interesom USA i Brukseli. To właśnie Szwedzi rozpoczęli przygotowania do pogrzebu OBWE, a nasi polscy sąsiedzi przez cały rok pilnie kopią grób dla tej organizacji, niszcząc resztki kultury konsensusu - podkreślił Siergiej Ławrow, cytowany przez TASS.

Kolejne kłamstwa Ławrowa

Rosyjski minister spraw zagranicznych stwierdził również, że "USA i NATO są bezpośrednio zaangażowane w konflikt ukraiński". - Wyłączamy obiekty energetyczne [w Ukrainie - red], które pozwalają wam [Zachodowi - red.] pompować do Ukrainy śmiercionośną bronią do zabijania Rosjan, więc nie mówcie, że Stany Zjednoczone i NATO nie są zaangażowane w tę wojnę - powiedział polityk w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Associated Press.

- Jesteście bezpośrednio zaangażowani nie tylko dostarczając broń, ale także szkoląc personel wojskowy - zaznaczył.

