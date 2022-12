Ukraina. 15-letni Dmytro nie zdążył dobiec do domu. Rosyjski pocisk eksplodował obok niego

Okupanci zaatakowali 30 listopada Białopole w obwodzie sumskim (w północno-wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją), wykorzystując ok. 110 pocisków i min. 15-letni Bogdan wracał wtedy rowerem do domu. Do celu miał zaledwie pięć metrów. Nie zdążył. Jeden z pocisków eksplodował obok niego. Chłopiec zginął na miejscu - przekazał na Facebooku szef obwodowej administracji, Dmytro Żywycki.

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie zginęło 441 dzieci, a 852 zostało rannych - podała w czwartek (1 grudnia) Prokuratura Generalna Ukrainy.

Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne

Rosjanie bombardowali cele w obwodach: chersońskim, zaporoskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, dniepropietrowskim, charkowskim, sumskim, W obwodzie sumskim, gdzie zginął 15-letni Bogdan, ostrzelano m.in. szpital, przedszkole i domy. Zniszczone zostały okoliczne budynki, samochody, sieci energetyczne i gazowe.

Obwód chersoński miał zostać zaatakowany 34 razy w ciągu doby - przekazał w czwartek (1 grudnia) gubernator obwodu Jarosław Januszewicz na Telegramie. Tam również Rosjanie za cel obrali infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne.

Odnotowano już ponad 17 tys. ofiar cywilnych

Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) w wojnie prowadzonej przez Rosję w Ukrainie odnotowano już ponad 17 tys. ofiar cywilnych: 6655 zabitych i 10 368 rannych - podaje agencja Ukrinform.

Warto podkreślić, że ustalenie dokładnej liczby ofiar na terenach czasowo okupowanych oraz w strefach aktywnych działań wojennych nie jest obecnie możliwe.

