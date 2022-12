Hiszpania. Są doniesienia o kolejnych przesyłkach z bombą. Adresatem m.in. premier

Hiszpańskie władze poinformowały, że do biura premiera Pedro Sancheza dotarła w ubiegłym tygodniu przesyłka zawierająca materiał wybuchowy. Jak podało tamtejsze MSW, przesyłka była podobna do tej, która w środę dotarła do ambasady Ukrainy oraz firmy zbrojeniowej w Saragossie. W czwartek taki pakunek dotarł z kolei do bazy sił powietrznych znajdującej się pod Madrytem.

