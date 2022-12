Wraca temat MiG-ów dla Ukrainy. Ekspert w portalu Bloomberg: Zachód musi zwiększyć wsparcie

Wielu ekspertów podkreśla, że okres zimy będzie czasem zmniejszenia intensywności działań wojskowych w Ukrainie. Tego zdania jest również były admirał NATO James Stavridis, który w swojej opinii opublikowanej na portalu Bloomberg stwierdza, że "zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą odpocząć i wzmocnić swoje oddziały, a także naprawić sprzęt".

REKLAMA

W jego ocenie powrót do pełnych działań bojowych jest "prawdopodobny dopiero późną zimą, gdy ziemia zamarznie". Jak uważa, w kwestii zaopatrzenia przewagę będą mieli Ukraińcy, dzięki wsparciu ze strony Zachodu. Ekspert wskazuje także, że problemem dla strony ukraińskiej jest rosyjska przewaga w wojnie powietrznej.

Zobacz wideo Czy rozważano wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski w związku z wydarzeniami w Przewodowie?

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

"Zachód musi zwiększyć swoje wsparcie dla ukraińskich wysiłków w zakresie obrony powietrznej" - zaznacza Stavridis. Przypomina też, NATO nie reaguje na apele prezydenta Zełenskiego o "zamknięciu nieba" nad jego krajem. "Bardziej prawdopodobne jest przekazanie Ukrainie większej liczby wysokiej klasy systemów rakietowych powietrze-powierzchnia, takich opracowana wspólnie przez USA i Izrael Żelazna Kopuła, a także natowskich baterii Patriot i być może myśliwców taktycznych" - uważa admirał.

"Przywódcy w stolicach NATO wracają też do pomysłu, który został odrzucony w pierwszych dniach wojny: dostarczenia radzieckich myśliwców MiG-29 przez Polskę lub nawet amerykańskich nadwyżek F-16, prostego w obsłudze myśliwca wielozadaniowego. Bez takich działań wojna powietrzna nadal będzie się toczyć na korzyść Putina" - stwierdza Stavridis.

Przecieki z Waszyngtonu. USA szykują dla Rosji dwie przykre niespodzianki

Sprawa polskich MiG-ów dla Ukrainy

Przypomnijmy, że na początku marca pojawiły się doniesienia o gotowości do przemieszczenia polskich samolotów MiG-29 do bazy w Rammstein, skąd następnie miałyby zostać przekazane na teren Ukrainy. Polskie władze miały zwrócić się do USA z prośbą o dostarczenie w zamian "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych". Amerykanów ta propozycja jednak zaskoczyła, a Departament Obrony przekazał w komunikacie, że taka możliwość "stwarza poważne obawy dla całego NATO".

Konferencja premierek Finlandii i Nowej Zelandii. Padło pytanie o wiek

Finalnie do końca oficjalnie nie wiadomo, jak skończyła się ta sprawa. Rzecznik Pentagonu John Kirby, odpowiadając na pytania dziennikarzy - czy do przekazania samolotów doszło, stwierdził wymijająco, że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż jeszcze przed dwoma tygodniami.