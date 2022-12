Wojna w Ukrainie. Rosji skończyły się drony z Iranu? Nie widziano ich od dwóch tygodni

Rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat przekazał, że Rosjanom prawdopodobnie skończyła się pierwsza dostawa irańskich dronów bojowych, które w masowych ilościach są wykorzystywane do atakowania obiektów infrastruktury w Ukrainie. Rosja podczas jednego ataku wysyła dużą grupę dronów - w tej sytuacji ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie zlikwidować wszystkich jednostek. Część dronów nie dociera nawet w założone cele i uderza w obiekty cywilne. Powodem takiej taktyki Rosjan jest m.in. niższa celność irańskich dronów, ale też ich niska cena.

Wojna w Ukrainie. Według amerykańskich analityków Rosja chce zacząć produkować drony irańskiej produkcji

- Nie obserwowaliśmy irańskich dronów od około dwóch tygodni, może więcej. Jest prawdopodobne, że pierwsza partia, która dotarła do Rosji, już się skończyła. Było to ponad 400 dronów Shahed-136 używanych na Ukrainie - przekazał Jurij Ihnat, który jest cytowany przez ukraińską agencję UNIAN.

- Około 340 z dronów zostało zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą. Pojawiły się informacje, że Rosja domówiła około 1740 z nich, jednak prawdopodobnie teraz nie ma jak ich zdobyć. Być może zachodzą procesy o charakterze politycznym, bo Bliski Wschód też jest w trudnej sytuacji, a Iran jest także w bardzo poważnych i trudnych okolicznościach - dodał Ignat.

Z ustaleń amerykańskiego dziennika "Washington Post" wynika, że Rosja miała już rozmawiać z Iranem w sprawie budowy "setek" irańskich dronów. Produkcja tego uzbrojenia, według irańskiego projektu, miałaby jednak odbywać się na terytorium Rosji. Z kolei analitycy z Conflict Intelligence Team podają dwa scenariusze - albo Rosja faktycznie w pośpiechu zorganizuje produkcję dronów na swoim terenie, albo zacznie naciskać na Iran, prowadząc do potencjalnych nieporozumień.

Służby wywiadowcze cytowane w dzienniku podają, że od sierpnia do listopada Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie ponad 400 irańskich dronów. Teheran nadal upiera się przy tym, że sprzęt ten został sprzedany Rosji przed rozpoczęciem ataku na Ukrainę. W bezzałogowych jednostkach Ukraińcy znaleźli jednak części wyprodukowane w lutym, co może świadczyć o tym, że same drony zostały przekazane Rosji już po zaczętą przez ten kraj napaścią.

