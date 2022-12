USA szykują dla Rosji dwie przykre niespodzianki. To ogromne wsparcie dla Ukrainy

USA rozważają "zdecydowane rozszerzenie" skali szkoleń ukraińskich żołnierzy - informuje CNN. Jak mówią stacji amerykańscy urzędnicy, plan zakłada przeszkolenie 2500 ukraińskich żołnierzy miesięcznie w amerykańskiej bazie w Niemczech.

REKLAMA

Od początku wojny Stany Zjednoczone przeszkoliły zaledwie kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy, głównie w małych grupach z używania określonych systemów uzbrojenia. W ramach projektu Amerykanie zaczęliby szkolić znacznie większe grupy ukraińskich żołnierzy w zakresie taktyki na polu bitwy czy koordynowania manewrów piechoty ze wsparciem artyleryjskim. - To byłyby znacznie bardziej intensywne i kompleksowe szkolenia, niż te, które Ukraińcy odbywali już w Polsce czy Wielkiej Brytanii - mówi CNN jeden z urzędników.

Rzecznik Pentagonu Patrick Ryder pytany w piątek, czy USA przekażą Ukrainie takie uzbrojenie, jak czołgi M1, zaawansowane samoloty bojowe czy systemy Patriot, odpowiedział, że wymagają one znaczącego utrzymania, logistyki i szkoleń. - Żaden z tych systemów nie jest systemem plug and play. Nie da się ich postawić na polu walki i zacząć używać - tłumaczył generał.

Przeprowadzenie szkoleń wśród żołnierzy walczących w Ukrainie pomogłoby także rozszerzyć pakiet pomocowy przekazywany do tego kraju przez USA.

Zobacz wideo Czy rozważano wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski w związku z wydarzeniami w Przewodowie?

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA przekażą Ukrainie systemy obrony powietrznej NASAMS

W środę Pentagon poinformował, że Koncern Raytheon Technologies otrzyma kontrakt na produkcję sześciu systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy. Jego kwota to 1,2 mld dolarów. Uzbrojenie ma trafić na Ukrainę w ramach zapowiedzianego już wcześniej pakietu pomocy wojskowej.

Kontrakt dotyczy zakupu baterii NASAMS, szkolenia i wsparcia logistycznego dla ukraińskiej armii. W listopadzie USA poinformowały, że przyspieszą wysyłkę zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS na Ukrainę. Decyzja USA zapadła po zmasowanych ostrzałach rakietowych prowadzonych przez wojska Władimira Putina.

System obrona przeciwlotniczej NASAMS miał 100 proc. skuteczności w Ukrainie

NASAMS to norwesko-amerykański system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Chroni przed atakami przeprowadzanymi przez bezzałogowe statki powietrzne (drony), śmigłowce, samoloty oraz pociski manewrujące. W Stanach Zjednoczonych kilka NASAMS jest wykorzystywanych do ochrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem, a zwłaszcza wokół Białego Domu.

Ukraina. Sytuacja na froncie. Trwają walki o Bachmut

Walki o Bachmut w obwodzie donieckim mogą stać się dla Rosjan pułapką - piszą w najnowszym raporcie specjaliści amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Według ekspertów zaangażowanie znacznych sił w szturmy tego miasta świadczy o tym, że rosyjskie dowództwo nie wyciągnęło wniosków z walk o Siewierodonieck i Lisiczańsk na początku wojny.

USA przyspieszają wysyłkę NASAMS do Ukrainy. System ten chroni Waszyngton

Specjaliści przypominają, że wojska rosyjskie od maja starają się zdobywać małe miejscowości ma przedpolach Bachmutu, tracąc przy tym ludzi i sprzęt. W ciągu sześciu miesięcy udało im posunąć do przodu zaledwie o kilka kilometrów. "Doprowadziło to do znaczących strat, a rosyjskie wojska zostały wciągnięte w długotrwałe walki o lokalnym znaczeniu". - podkreślają autorzy raportu. Dodają, że zdobycie samego miasta i przesunięcie linii frontu o kilka kilometrów nie jest warte ani strat, które Rosjanie ponieśli przez pół roku, ani tym bardziej uwikłania dużych sił w boje, nieprowadzące do zmiany ogólnej sytuacji w wojnie.

Ponadto koncentracja wielu rosyjskich oddziałów w okolicy Bachmutu stwarza stronie ukraińskiej dogodną sytuację do przygotowania natarcia na innych odcinkach frontu, gdzie Rosjan jest znacznie mniej.