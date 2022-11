Ukraina. Sztab Generalny: Rosjanie przygotowują się do kolejnej fali mobilizacji. Ma ruszyć po nowym roku

Na początku przyszłego roku w Rosji ma dojść do kolejnej fali mobilizacji - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Co więcej, według Ukraińców, rosyjskie uczelnie wojskowe planują przyspieszać koniec studiów, by jak najszybciej uzupełniać straty.

