Christine McVie nie żyje. Piosenkarka i autorka tekstów Fleetwood Mac miała 79 lat

O śmierci Christine McVie poinformowali jej bliscy. Jak podkreślili, zmarła w szpitalu otoczona przez rodzinę. "Chcielibyśmy, aby wszyscy zachowali Christine w swoich sercach i pamiętali niesamowitą kobietę i szanowaną muzyczkę, która była powszechnie kochana" - czytamy w oświadczeniu.

"Nie ma słów, aby opisać nasz smutek" - napisał zespół Fleetwood Mac w mediach społecznościowych, dodając, że McVie była wyjątkowa i utalentowana. "Była najlepszą muzyczką, jaką ktokolwiek może mieć w swoim zespole i najlepszą przyjaciółką, jaką ktokolwiek może mieć w swoim życiu. Byliśmy szczęściarzami, mając ją w swoim życiu. (...) Będzie nam jej brakowało" - dodano.

Christine McVie nie żyje

Christine McVie urodziła się jako Christine Perfect. W 1971 roku poślubiła basistę Fleetwood Mac Johna McVie'a i dołączyła do zespołu.

Jest autorką tekstów m.in. do: "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me", "You Make Loving Fun" i "Songbird". Ta ostatnia piosenka, jeden z największych hitów Fleetwood Mac, miała powstać w wyjątkowych okolicznościach. - Obudziłam się w środku nocy i ta piosenka przyszła mi do głowy. Wstałam z łóżka i zagrałam ją na małym pianinie, które mam w pokoju, i zaśpiewałam ją bez nagrywania. Zaśpiewałam od początku do końca, wszystko - opowiadała.

Christine McVie odeszła z zespołu Fleetwood Mac po 28 latach, w 1998 roku. Do grupy wróciła w 2014 roku. Z zespołem nagrała 14 płyt i została nagrodzona dwiema nagrodami Grammy.

