O wzroście wydatków na produkcję broni Siergiej Szoju mówił w środę. - W przyszłym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe przyznane środki budżetowe, wielkość finansowania zamówień na potrzeby obronności państwa wzrośnie prawie półtorakrotnie. Pozwoli to zapewnić formacjom i jednostkom wojskowym stałą gotowość - powiedział minister obrony Rosji.

Jak dodał, "to ważne, by utrzymać maksymalny możliwy poziom produkcji, zorganizować dostawy do jednostek". - W związku ze specjalną operacją wojskową i częściową mobilizacją, potrzeby, jeśli chodzi o zamówienia państwowe, na wszystkich poziomach wzrosły. W tym roku realizacja istniejących i zawartych kontraktów na dostawy uzbrojenia została zoptymalizowana - podkreślił Siergiej Szojgu.

Minister obrony stwierdził również, że Kreml będzie "przywiązywać szczególną uwagę" do budowy "infrastruktury związanej z jej siłami nuklearnymi".

Niezależne media: Wracający z Ukrainy żołnierze będą uczyć w szkołach

Uczestnicy zbrodniczej wojny Władimira Putina będą pracować w rosyjskich szkołach - poinformował portal Meduza, powołując się na doniesienia serwisu internetowego Sirena. Jak ustalili niezależni dziennikarze, w Buriacji regionalna administracja chce, aby żołnierze powracający z frontu uczyli dzieci podstawowego przygotowania wojskowego.

Rosyjscy obrońcy praw człowieka od początku putinowskiej inwazji na Ukrainę alarmują, że władze organizują w szkołach zajęcia propagandowe dla dzieci i młodzieży. Uczniom rosyjskich szkół przedstawiana jest fałszywa wersja historii, zmanipulowane fakty dotyczące agresji na Ukrainę i zakłamany obraz zachodnich społeczeństw. W ocenie obrońców praw człowieka, indoktrynacja, w tym zatrudnianie w szkołach uczestników zbrodniczej wojny Putina, których przedstawia się jako bohaterów, to kremlowski projekt wychowania pokolenia Rosjan bezwzględnie posłusznych władzy i gotowych zabijać w imię Putina.

Już wcześniej mówił o tym na antenie Polskiego Radia ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk. Były korespondent agencji UNIAN w Moskwie podkreślił, że właśnie o to, żeby dzieci mogły żyć w wolnym, niepodległym i demokratycznym świecie, walczą ukraińscy żołnierze.

