Komisja Europejska warunkowo akceptuje węgierski KPO i blokuje miliardy z funduszu spójności

Z powodu zarzutów korupcyjnych Komisja Europejska zaproponowała we wrześniu zawieszenie funduszy, sięgając po raz pierwszy w historii po tak zwany mechanizm warunkowości. Od tego czasu Węgry, zgodnie z wymaganiami Brukseli, zaczęły zmieniać przepisy, które mają gwarantować skuteczną walkę z korupcją. Komisja na razie oceniła, że nie wszystkie z obiecanych zmian zostały wprowadzone i ma zasugerować krajom członkowskim zablokowanie pieniędzy, stąd decyzja o zablokowaniu wypłaty.

KE chce zablokowania wypłaty Węgrom 7,5 mld euro z unijnego budżetu

Komisja Europejska przekazała, że chociaż podjęto szereg reform lub są one w trakcie realizacji, Węgry nie zdołały odpowiednio wdrożyć do 19 listopada 17 głównych i niezbędnych środków naprawczych, uzgodnionych w ramach ogólnego mechanizmu warunkowości, do czego się zobowiązały. Odnoszą się one w szczególności do skuteczności nowo utworzonego organu ds. integralności oraz procedury sądowej kontroli decyzji prokuratorskich.

"Komisja stwierdza, że pomimo podjętych działań nadal istnieje ryzyko dla budżetu Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę fakt, że środki zaradcze, które należy jeszcze zastosować, mają charakter strukturalny i horyzontalny. (...) W związku z tym Komisja postanowiła podtrzymać swoją pierwotną propozycję z 18 września, dotyczącą zawieszenia 65 proc. zobowiązań na trzy programy operacyjne w ramach polityki spójności na kwotę 7,5 mld euro" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej będzie miała czas do 19 grudnia na głosowanie w tej sprawie. Aby zawieszenie funduszy weszło w życie, wymagana jest większość kwalifikowana.

Komisja Europejska warunkowo akceptuje węgierski KPO

Jednocześnie Komisja Europejska wydała zgodę na węgierski Plan Odbudowy w wysokości 5,8 miliardów euro. Jednak wypłata pieniędzy będzie uzależniona od spełnienia zaostrzonych warunków, czyli kamieni milowych. Ostateczna decyzja w sprawie akceptacji KPO Węgier należy do państw członkowskich.

- Komisja intensywnie współpracowała przez wiele miesięcy z węgierskimi władzami i mamy solidny program reform oraz inwestycji, który spełnia wszystkie wymogi. Niezbędne kamienie milowe muszą zostać w pełni spełnione, by Węgry mogły złożyć wniosek o płatności. Krótko mówiąc, żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki te kamienie nie zostaną zrealizowane — powiedział wiceszef Komisji Valdis Dombrovskis.

Zaostrzone warunki wypłat pieniędzy dotyczą skutecznej walki z korupcją, przejrzystości przy zamówieniach publicznych, wzmocnienia reguł, by wyeliminować konflikt interesów oraz gwarancji niezależności sądownictwa. Ostateczne zatwierdzenie węgierskiego Planu Odbudowy jest konieczne jeszcze w tym roku, by władze w Budapeszcie nie straciły 70 procent pieniędzy z przyznanej puli 5,8 miliardów euro.